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Сколько пользователей Android хотели бы перейти на iPhone 13 Pro (опрос)

Сколько пользователей Android хотели бы перейти на iPhone 13 Pro (опрос)

Согласно опросу, проведенному JPMorgan Chase, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max являются самыми лучшими моделями для пользователей, которые планируют приобрести новый телефон или перейти на эту платформу с Android. Среди этих двух моделей iPhone 13 Pro Max является самой популярной из-за большего экрана.

Результаты опроса свидетельствуют, что 65% существующих пользователей iPhone готовы перейти на новый смартфон линейки iPhone 13, при этом приобрести новый флагман Apple хотят 50% пользователей Android. Интересно, что американские пользователи менее заинтересованы в обновлении своего iPhone или переходе с Android на iPhone 13, чем жители Великобритании и Китая.

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Недавний опрос SellCell продемонстрировал реакцию американских пользователей на новые смартфоны линейки iPhone 13:

  • 64% пользователей iPhone считают, что линейка iPhone 13 или не очень интересна, или совсем не интересна;
  • 76,8% заявили, что не планируют переходить на новую серию iPhone 13.

Главными преимуществами iPhone 13 называют дисплей ProMotion с частотой обновления экрана 120 Гц у Pro-моделей, большую батарею и лучшую камеру.

По материалам iTechua
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