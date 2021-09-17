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Зарплаты фронтенд-разработчиков в Украине (инфографика)

Зарплаты фронтенд-разработчиков в Украине (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, кто такой фронтенд-разработчик и сколько зарабатывает.

Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua почти половина Front-end Developer в Киеве имеет тайтл Senior, несколько меньше других разработчиков. Фронтендеры обучаются в КПИ, популярность TypeScript активно растет, а зарплаты у тех, для кого это основной рабочий язык, выше, чем у Javascript.

Во фронтенде больше начинающих: только 29% этих специалистов имеют более 5 лет опыта в ИТ, в то время как в среднем среди разработчиков их доля достигает 42%.

Как следствие, среди них меньше специалистов уровня Senior и выше (36% против 47% среди разработчиков в целом), а больше специалистов уровня Middle (42% против 36%) и Junior (20% против 15%).


Инфографика: Dou.ua

Зарплаты фронтенд-специалистов:

  • медианные зарплаты у фронтендеров, по данным опроса, в июне 2021 года составляли $2500, в то же время у Back-еnd и Mobile — $3000, а Full Stack — $2800;
  • у специалистов по TypeScript медианная зарплата выше. Среди тех, у кого это основной язык программирования, он составляет $3000 против $2300 у тех, у кого основной язык JavaScript;
  • библиотеки и фреймворки, с которыми работает фронтенд-специалист, тоже влияют на размер вознаграждения. Самые высокие зарплаты у тех, кто выбирает Angular – $3000. И опять же у тех, кто чаще использует TypeScript, зарплаты несколько выше ($3100), JavaScript — несколько ниже ($2700);
  • медианная зарплата респондентов, использующих React.js, сильно зависит от основного языка программирования для тех, у кого это TypeScript, медианная зарплата составляет $3000, а у кого JavaScript — всего $2350;
  • заметно ниже зарплаты у специалистов, предпочитающих Vue.js, jQuery и Native: $2300 среди тех, кто использует Vue.js, $2200 — React Native, $1700 — jQuery;
  • в Киеве медианная зарплата фронтенд-специалистов несколько выше, чем в других городах: $3000 в Киеве, $2500 в Львове и Одессе, около $2300 в Харькове и Днепре;
  • если проанализировать зарплаты по уровням специалистов, то разница между городами практически исчезает. В Киеве несколько больше получают сеньоры: $4200 против $4000 в остальных городах. У джуниоров и мидлов в Киеве и Одессе – одинаковые медианные зарплаты ($900 и $2400 соответственно). В других городах зарплаты немного ниже, однако разница составляет всего $100-200. Заметно ниже зарплаты у сеньоров в Днепре: $3500 против $4000 в целом.

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По материалам Finance.UA
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