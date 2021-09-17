Зарплаты фронтенд-разработчиков в Украине (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, кто такой фронтенд-разработчик и сколько зарабатывает.
Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua почти половина Front-end Developer в Киеве имеет тайтл Senior, несколько меньше других разработчиков. Фронтендеры обучаются в КПИ, популярность TypeScript активно растет, а зарплаты у тех, для кого это основной рабочий язык, выше, чем у Javascript.
Во фронтенде больше начинающих: только 29% этих специалистов имеют более 5 лет опыта в ИТ, в то время как в среднем среди разработчиков их доля достигает 42%.
Как следствие, среди них меньше специалистов уровня Senior и выше (36% против 47% среди разработчиков в целом), а больше специалистов уровня Middle (42% против 36%) и Junior (20% против 15%).
Инфографика: Dou.ua
Зарплаты фронтенд-специалистов:
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