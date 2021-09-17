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При МВД появился офис по защите бизнеса: чем он будет заниматься

При МВД появился офис по защите бизнеса: чем он будет заниматься

При Министерстве внутренних дел появился офис по защите бизнеса. Его приоритетом станет защита предпринимателей от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Третье, по его словам, — это создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

«Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны», — сообщил Енин.

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По его словам, это прежде всего площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

«О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население мало доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы», — добавил он.

По материалам РБК-Украина
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