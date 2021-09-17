При МВД появился офис по защите бизнеса: чем он будет заниматься

При Министерстве внутренних дел появился офис по защите бизнеса. Его приоритетом станет защита предпринимателей от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.
Третье, по его словам, — это создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.
«Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны», — сообщил Енин.
Читайте также: Ставки кредитования для бизнеса сейчас на исторически низком уровне – Рожкова
По его словам, это прежде всего площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.
«О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население мало доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы», — добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали известны детали работы общественного транспорта в случае нового локдауна в Киеве7 ч. назад - 970 10
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 1786 8
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 1080 5
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа4 ч. назад - 1942 4
Можем попасть в черный список: Рожкова назвала риск криптовалют6 ч. назад - 775 2
Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 летВчера, 17:00 - 3821
Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)8 ч. назад - 3581 2
Глава Dragon Capital назвал три главных угрозы для экономики Украины7 ч. назад - 2035 2
В Кабмине оценили себестоимость украинского газа4 ч. назад - 1942 4
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 1786 8
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2733 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 748 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2223 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1688 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1407 5