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За январь-сентябрь государственные расходы отстают от плана почти на 100 млрд: в KSE назвали причины

За январь-сентябрь государственные расходы отстают от плана почти на 100 млрд: в KSE назвали причины

С начала года до сих пор не профинансировано 69 млрд грн плановых расходов по общему фонду, и 30,9 млрд грн по специальному фонду.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

Там отметили, что несмотря на то, что в сентябре правительство значительно ускорило использование расходов: при плане 113,9 млрд грн (по общему фонду), фактически профинансировано 109,7 млрд грн, расходы отстают от плана.

Для такой ситуации есть следующие ключевые причины:

  • несвоевременное использование органами власти тех средств, которые уже предоставлены Госказначейством: за январь-сентябрь их сумма составила 58,3 млрд грн (по общему фонду госбюджета);
  • экономия правительства на обслуживании госдолга (9,3 млрд грн) и уплате по гарантийным обязательствам (3,1 млрд грн).

«Это — позитивная новость, и следствие, в частности, более крепкой гривны по сравнению с обменным курсом, который закладывался при планировании бюджета», — отметили аналитики.

Отдельные органы власти до сих пор не утвердили необходимые для финансирования документы — паспорта бюджетных программ. «На 5 октября не утверждены паспорта около 5%, или 24 бюджетных программ на общую сумму 3 млрд грн, из них по три паспорта приходится на МОН, Минприроды, Минагро и Мининфраструктуры», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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