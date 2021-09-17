В Украине начали останавливать водителей, у которых есть долги по коммуналке, алиментам и штрафам

Государственная исполнительная служба (ГИС) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) начала использование цифрового метода взысканий прямо на автодорогах, то есть непосредственно в тех местах, где будет остановлено транспортное средство.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что за первые дни такого эксперимента «на месте» взыскали алиментов на 64 тыс. грн.

Как пишет Адвокат Права, 39 тыс. грн. перечислили в пользу государства (ЕСВ), попутно выписав 17 тысяч штрафов за нарушения ПДД, а также изъяли два транспортных средства.

В ГИС отмечают, что много подробностей такого эксперимента пока «должны находиться в секрете», включая даже название пяти пилотных областей, потому что ГИС совместно с Министерством внутренних дел выполняют свою работу, в которой «заложен конфликт, и многие автомобилисты-должники, зная, в каком регионе он проходит, могут принять меры для еще большего невыявления себя».

Пилотный проект выйдет в рамки Всеукраинского уже к концу 2021 года и власти надеются на то, что государство будет получать немалые средства от взыскания штрафов и долгов с нерадивых автомобилистов.

Как происходит взыскание средств. Наличными работники ГИС долги и штрафы не взимают на месте. У них есть документальные бланки с соответствующими счетами, на которые должник будет обязан перечислить средства.

Сотрудники ГИС могут получать данные мониторинга видео, в частности, с камер системы “Безопасный город” (с согласия властей на местах), отслеживать и идентифицировать транспортные средства граждан, находящихся в розыске ввиду невыполнения своих обязательств по уплате долгов, в том числе в пользу государства, за:

потребленные жилищно-коммунальные услуги,

по алиментам,

другим категориям исполнительных документов.

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