Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения, кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19.
Бесплатному тестированию на COVID-19 сейчас подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.
Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:
Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.
Если врач по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты назвали справедливую цену биткоинаВчера, 15:56 - 4391 6
Что ожидать от ставок по депозитам — мнения экспертовВчера, 14:33 - 1653 3
Как с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной пенсииВчера, 08:04 - 1141 3
Работа в Германии: что нужно знатьОколо часа назад - 79 2
Некоторые регионы Украины рискуют остаться без газа: эксперт посоветовал, как это предотвратитьВчера, 20:01 - 475 1
Эксперты назвали справедливую цену биткоинаВчера, 15:56 - 4391 6
Что ожидать от ставок по депозитам — мнения экспертовВчера, 14:33 - 1653 3
Названы функции GPS в смартфоне, о которых многие не знаютВчера, 23:26 - 1407
Forbes определил лучший город для ведения бизнеса в Украине (инфографика)Вчера, 17:25 - 1227
В Киеве посчитали количество всех автомобилейВчера, 22:39 - 1182
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3105 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 878 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2462 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1923 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1574 5