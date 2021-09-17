Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения, кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19.

Бесплатному тестированию на COVID-19 сейчас подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

Лицам с подозрением COVID -19.

Лицам с признаками других ОРВИ .

Лицам с признаками вирусной пневмонии.

Пациентам с внегоспитальной пневмонией.

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID -19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

Если врач по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr