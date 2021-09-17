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Кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19

Кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения, кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19.

Бесплатному тестированию на COVID-19 сейчас подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

  • Лицам с подозрением COVID-19.
  • Лицам с признаками других ОРВИ.
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии.
  • Пациентам с внегоспитальной пневмонией.
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

Если врач по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

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По материалам Finance.UA
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