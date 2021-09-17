0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 150 0

Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатить

Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатить

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, какие налоги надо уплатить при дарении или обмене недвижимости.

Прежде всего стоит заметить, что при обмене квартиры не облагается налогом доход в виде стоимости объекта обмена при условии, если это первый обмен в течение года и, если объект находится в собственности более трех лет, за исключением имущества, полученного в наследство. Об этом пишет “Адвокат права” в Telegram.

Если же такие условия не соблюдены, при проведении этой сделки будут удерживаться налоги:

  • налог с доходов физических лиц (НДФЛ) – 5%;
  • военный сбор – 1,5%.

При дарении недвижимости необходимо обратить внимание на степень родства:

  • если родственник первой или второй степени родства (это может быть отец, мать, муж, жена, брат, сестра, бабушка, дед, внуки) подарил недвижимое имущество, налог при этом равен нулю;
  • если подарил не близкий родственник или кто-то чужой – доход при этом облагается налогом по ставке 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора;
  • если же дар получен от нерезидента либо же подарили нерезиденту, применяется ставка налога 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Кто должен платить налоги? Как отмечают в налоговой, лицами, ответственными за уплату налога в бюджет, являются наследники (одаренные), получившие наследство (дар).

Физическое лицо платит средства в соответствующий бюджет, в частности:

  • в случае нотариального заверения договоров дарения – по месту нотариального заверения таких договоров (получения свидетельств);
  • в других случаях – по налоговому адресу физлица.

Следовательно, налогоплательщик, получивший доход в виде стоимости подаренного недвижимого имущества, может уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор до нотариального заверения договора дарения недвижимого имущества по месту нотариального заверения такого договора.

Читайте также: Налог на недвижимость будут платить по-новому

Если же до нотариального заверения налоги не были уплачены, налогоплательщик должен обратиться в налоговые органы по месту своей регистрации и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за год. Срок подачи такой декларации – до 1 мая года, следующего за отчетным. Такое физлицо должно самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной налоговой декларации.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.