Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатить

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, какие налоги надо уплатить при дарении или обмене недвижимости.

Прежде всего стоит заметить, что при обмене квартиры не облагается налогом доход в виде стоимости объекта обмена при условии, если это первый обмен в течение года и, если объект находится в собственности более трех лет, за исключением имущества, полученного в наследство. Об этом пишет “Адвокат права” в Telegram.

Если же такие условия не соблюдены, при проведении этой сделки будут удерживаться налоги:

налог с доходов физических лиц ( НДФЛ ) – 5%;

военный сбор – 1,5%.

При дарении недвижимости необходимо обратить внимание на степень родства:

если родственник первой или второй степени родства (это может быть отец, мать, муж, жена, брат, сестра, бабушка, дед, внуки) подарил недвижимое имущество, налог при этом равен нулю;

если подарил не близкий родственник или кто-то чужой – доход при этом облагается налогом по ставке 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора;

если же дар получен от нерезидента либо же подарили нерезиденту, применяется ставка налога 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Кто должен платить налоги? Как отмечают в налоговой, лицами, ответственными за уплату налога в бюджет, являются наследники (одаренные), получившие наследство (дар).

Физическое лицо платит средства в соответствующий бюджет, в частности:

в случае нотариального заверения договоров дарения – по месту нотариального заверения таких договоров (получения свидетельств);

в других случаях – по налоговому адресу физлица.

Следовательно, налогоплательщик, получивший доход в виде стоимости подаренного недвижимого имущества, может уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор до нотариального заверения договора дарения недвижимого имущества по месту нотариального заверения такого договора.

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Если же до нотариального заверения налоги не были уплачены, налогоплательщик должен обратиться в налоговые органы по месту своей регистрации и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за год. Срок подачи такой декларации – до 1 мая года, следующего за отчетным. Такое физлицо должно самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной налоговой декларации.