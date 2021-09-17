Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатить

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, какие налоги надо уплатить при дарении или обмене недвижимости.
Прежде всего стоит заметить, что при обмене квартиры не облагается налогом доход в виде стоимости объекта обмена при условии, если это первый обмен в течение года и, если объект находится в собственности более трех лет, за исключением имущества, полученного в наследство. Об этом пишет “Адвокат права” в Telegram.
Если же такие условия не соблюдены, при проведении этой сделки будут удерживаться налоги:
При дарении недвижимости необходимо обратить внимание на степень родства:
Кто должен платить налоги? Как отмечают в налоговой, лицами, ответственными за уплату налога в бюджет, являются наследники (одаренные), получившие наследство (дар).
Физическое лицо платит средства в соответствующий бюджет, в частности:
Следовательно, налогоплательщик, получивший доход в виде стоимости подаренного недвижимого имущества, может уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор до нотариального заверения договора дарения недвижимого имущества по месту нотариального заверения такого договора.
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Если же до нотариального заверения налоги не были уплачены, налогоплательщик должен обратиться в налоговые органы по месту своей регистрации и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за год. Срок подачи такой декларации – до 1 мая года, следующего за отчетным. Такое физлицо должно самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной налоговой декларации.
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