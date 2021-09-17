В каких случаях налоговая может отказать в регистрации РРО

В отдельных случаях налоговая служба может отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что это за случаи.
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Как сообщают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, отказ в регистрации программного регистратора расчетных операций формируется в случаях, если:
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