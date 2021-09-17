В каких случаях налоговая может отказать в регистрации РРО

В отдельных случаях налоговая служба может отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что это за случаи.

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Как сообщают в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, отказ в регистрации программного регистратора расчетных операций формируется в случаях, если:

автоматизированной проверкой выявлено несоблюдение общих требований по электронному документообороту;

ПРО с указанными в Заявлении о регистрации программных регистраторов расчетных операций по ф. № 1- ПРО названием и локальным номером уже зарегистрирован;

относительно хозяйственной единицы, указанной в заявлении, субъект хозяйствования не уведомил о таком объекте налогообложения контролирующий орган;

субъект хозяйствования не включен в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

выявлены расхождения данных, указанных в заявлении, с данными по учету и регистрации субъекта хозяйствования в контролирующих органах в качестве налогоплательщика.

Справка Finance.ua:

с 17 сентября вступили в силу изменения нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуры регистрации, опломбирования, применения, учета РРО ;