Частичная приватизация «Укргазбанка»: в финучреждении сообщили, на каком этапе сделка

«Укргазбанк» и правительство продолжают работать над выполнением условий соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC), в соответствии с которым она может получить часть акций этого банка.
Об этом в комментарии «Экономической правде» сообщил председатель наблюдательного совета банка Теймур Багиров.
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«По условиям этого соглашения и наш акционер, и банк имеют ряд обязательств для достижения необходимых показателей. Над этим сейчас и работаем», — отметил Багиров в ответ на вопрос, на каком именно этапе сейчас находится соглашение о вхождении IFC в капитал банка.
На данный момент банк получил средства от IFC в полном объеме — 30 млн евро. Ключевые направления использования этих средств — проекты по повышению энергоэффективности, возобновляемой энергетики, экологичного строительства, системы аккумулирования и хранения энергии, утилизации отходов, повышение эффективности использования водных ресурсов.
Часть средств Международной финансовой корпорации в рамках полученного кредита Укргазбанк решил направить на программы в сфере здравоохранения.
«Среди последних кейсов — финансирование медучреждений Львова на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оборудования для производства кислорода. И таких соглашений становится все больше по всей Украине», — добавил Багиров.
В «Укргазбанке» подтвердили, что, в соответствии с условиями соглашения с Международной финансовой корпорацией, последняя получила право конвертировать обязательства банка в долю в его капитале. Размер этой доли составляет до 20% акций.
В то же время в банке не сообщили, когда именно может состояться сделка по частичной приватизации финучреждения.
«Вообще IFC может купить акции до 20% и произойти это может в любое время в течение действия кредита», — подчеркнул председатель наблюдательного совета банка.
По его словам, банк отчитывается перед IFC о достижении указанных в кредитном соглашении показателей на ежеквартальной основе. Отчитаться там планируют и непосредственно перед конвертацией кредита в акции банка.
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