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Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал подробности.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

«Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях», — пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации.

Работники заведений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • работники образования и органов исполнительной власти могут привиться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте или центре вакцинации. Подробный перечень и контакты пунктов и центров на list. covid19.gov.ua.
По материалам Finance.UA
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