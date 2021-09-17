Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал подробности.
Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
«Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях», — пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации.
Работники заведений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
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