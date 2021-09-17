Можем попасть в черный список: Рожкова назвала риск криптовалют

В мире еще не пришли к консенсусу, как регулировать криптовалюты. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе проведения Киевского международного экономического форума.
«Закон о криптовалюте не подписан. Несколько недель назад у нас была интересная и долгая дискуссия, где мы обсудили риски, которые несут с собой криптовалюты. Я не говорю сейчас о фиатных валютах, я говорю о криптоактивных. Сегодня в мире нет консенсуса относительно того, как регулировать эти валюты», — сказала она.
Рожкова отметила, что единственный консенсус, которого удалось достичь — это то, что криптовалюты не являются платежным средством.
«Там еще надо работать. Для того, чтобы это не превратилось в какие-то пирамиды, важен вопрос финансового мониторинга. Серьезно обращают внимание все игроки рынка на то, как выполнять законодательство в процессе обращения криптоактивов. Это большой риск для наших инвесторов, в частности потому, что мы можем попасть в черный список», — сказала Рожкова.
Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах, направленный на легализацию криптовалют в Украине. Он должен законодательно урегулировать статус виртуальных активов и способствовать детенизации рынка криптовалют в Украине.
Однако Владимир Зеленский 5 октября вернул на доработку в Верховную Раду закон о виртуальных активах. Президент Украины отметил, что положения закона не соответствуют конституционным требованиям.
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