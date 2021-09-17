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Нидерланды первыми в мире признали Apple монополистом

Нидерланды первыми в мире признали Apple монополистом

Антимонопольная служба Нидерландов признала американскую компанию Apple монополистом. По ее мнению, правила оплаты, которые используются в App Store, являются антиконкурентными.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в Нидерландах с 2019 года продолжается расследование в отношении Apple, которая возможно злоупотребляет доминирующим положением на местном рынке. В частности, объектом расследования стали правила в App Store, согласно которым оплата проходит только через платежную систему Apple с комиссиями в 15-30%.

Также сообщается, что Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) уже сообщило Apple о своем решении, но штраф пока не наложен. Регулятор требует, чтобы компания внесла изменения в систему оплаты внутри приложений.

Reuters отмечает, что стороны отказались от официальных комментариев из-за закрытого разбирательства.

По материалам РБК-Украина
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