iPhone 13 стал доступен для заказа в Украине - официальные цены (фото)

Сегодня, 8 октября, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стали доступны для предварительного заказа в Украине.
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Напомним, что на глобальном рынке смартфоны модельного ряда iPhone 13 стали доступными для покупки еще 24 сентября, но в Украине они появились лишь теперь.
Все смартфоны модельного ряда iPhone 13 уже продаются многими авторизованными украинскими ритейлерами техники Apple. В широкой продаже новые смартфоны появятся еще через неделю, 15 октября. Следует отметить, что цены, которые указываются сейчас, доступны только в рамках предварительного заказа, и через неделю вырастут на 2-3 тысячи гривен.
iPhone mini 13 в стартовой конфигурации со 128 ГБ внутренней памяти доступен за 26499 гривен, с 256 ГБ – за 29999 гривен и с 512 ГБ – за 36999 гривен. В случае iPhone 13 эти конфигурации стоят, соответственно, 29999 гривен, 33999 гривен и 41999 гривен. Оба смартфона доступны в черном, красном, белом, синем и розовом цветах.
iPhone 13 Pro в стартовой конфигурации со 128 ГБ внутренней памяти доступен за 37499 гривен, с 256 ГБ – за 41499 гривен, с 512 ГБ – за 48499 гривен и с 1 Тб за 55999 гривен.
iPhone 13 Pro Max в таких же конфигурациях стоит, соответственно, 41999 гривен, 44999 гривен, 52499 гривен и 59999 гривен.
Обе модели доступны в темно-сером, синем, серебристом и золотистом цветах.
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