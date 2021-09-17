Илон Маск рассказал о квадроцикле Tesla Cyberquad

Электрический квадроцикл Cyberquad, который, по одной из версий, компания Tesla планировала поставлять клиентам вместе с пикапами Cybertruck, будет самой безопасной моделью в своем классе.
Об этом сообщил на собрании акционеров основатель и генеральный директор марки Tesla Илон Маск, пишет Electrek.
По словам Илона Маска, с точки зрения разработки создание квадроцикла представляет собой определенный вызов для компании Tesla, так как подобная техника сама по себе опасна (из-за склонности к опрокидыванию), но американская марка намерена нивелировать данный момент и, наоборот, сделать его наиболее безопасным в своем сегменте.
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Добиться этой цели позволит, прежде всего, низкий центр тяжести нового Tesla Cyberquad, который на сегодняшний день характерен для большинства представителей электрического транспорта, имеющих расположенную под полом батарею.
При этом других подробностей о новом Cyberquad пока нет. Планируется, что выпускать такие квадроциклы будут на предприятии в Остине (том же, на чей производственный конвейер встанет пикап Cybertruck ), а само производство стартует не раньше четвертого квартала следующего года.
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