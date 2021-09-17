В iOS 15.1 появились поддержка ProRes и функция отключения макросъёмки

На этой неделе Apple выпустила очередную бета-версию iOS 15.1, которая предназначена для разработчиков. Наиболее заметные изменения в ней касаются камер iPhone 13 Pro.
Разработчики добавили поддержку кодека ProRes, а также переключатель, позволяющий отключить автоматический режим макросъёмки. Появление этих функций может свидетельствовать о скором запуске стабильной версии iOS 15.1.
В настоящее время iPhone 13 Pro автоматически переключается с основной камеры на сверхширокоугольную, когда обнаруживает, что смартфон находится близко к объекту съёмки. В результате происходит активация режима макросъёмки даже в случаях, когда пользователю он не требуется. Уже на старте продаж iPhone 13 Pro эта функция понравилась далеко не всем рецензентам, и Apple пообещала добавить опцию, которая позволит отключать режим макросъёмки вручную. Похоже, что такая возможность станет доступна владельцам iPhone 13 Pro с выходом iOS 15.1.
Ещё одним нововведением стала поддержка кодека ProRes. Согласно имеющимся данным, в iOS 15.1 для съёмки видео используется ProRes 422 HQ. Как и в случае с макросъёмкой, возможность записи видео в формате ProRes доступна только на смартфонах iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. При этом устройства с накопителем на 128 Гбайт используют кодек для записи видео 1080p вместо 4K.
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