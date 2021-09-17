Названы функции GPS в смартфоне, о которых многие не знают

Какие интересные и полезные функции может выполнять GPS? Как еще его можно использовать?

Для большинства пользователей GPS – это способ отслеживания своего местоположения на карте. Однако у этой системы есть и другие полезные применения.

Родительский контроль

Это одно из самых популярных сейчас приложений GPS. Функция “Родительский контроль” позволяет отслеживать местоположение телефона ребенка и отправлять данные на мобильное устройство родителя. Это полезная функция не только для собственного успокоения, но и для поиска ребенка, если он потеряется или вовремя не вернется домой.

Воспользоваться функцией “Родительский контроль” можно с помощью соответствующих приложений из Google Play – их очень много, поэтому ориентируйтесь на отзывы.

“Умный” бесшумный режим

Еще одно полезное применение GPS – автоматическое включение или выключение беззвучного режима в зависимости от местоположения пользователя. Работает эта функция также через приложения, например, “Llama – Location Profiles”. В нем можно установить координаты, например, своей работы. Как только телефон появится в этой области, на нем будет автоматически включен/выключен бесшумный режим.

Узнать, где потерян телефон

Если пользователь потерял телефон, с помощью GPS его можно отследить. Помогут в этом приложения “Wheres My Droid” или “Android Lost”. С помощью них можно удаленно следить за своим устройством. Если отправить SMS с секретным кодом с другого телефона (знакомого или члена семьи), можно даже получить точные координаты потерянного гаджета.