Названы функции GPS в смартфоне, о которых многие не знают

Какие интересные и полезные функции может выполнять GPS? Как еще его можно использовать?
Для большинства пользователей GPS – это способ отслеживания своего местоположения на карте. Однако у этой системы есть и другие полезные применения.
Родительский контроль
Это одно из самых популярных сейчас приложений GPS. Функция “Родительский контроль” позволяет отслеживать местоположение телефона ребенка и отправлять данные на мобильное устройство родителя. Это полезная функция не только для собственного успокоения, но и для поиска ребенка, если он потеряется или вовремя не вернется домой.
Воспользоваться функцией “Родительский контроль” можно с помощью соответствующих приложений из Google Play – их очень много, поэтому ориентируйтесь на отзывы.
“Умный” бесшумный режим
Еще одно полезное применение GPS – автоматическое включение или выключение беззвучного режима в зависимости от местоположения пользователя. Работает эта функция также через приложения, например, “Llama – Location Profiles”. В нем можно установить координаты, например, своей работы. Как только телефон появится в этой области, на нем будет автоматически включен/выключен бесшумный режим.
Узнать, где потерян телефон
Если пользователь потерял телефон, с помощью GPS его можно отследить. Помогут в этом приложения “Wheres My Droid” или “Android Lost”. С помощью них можно удаленно следить за своим устройством. Если отправить SMS с секретным кодом с другого телефона (знакомого или члена семьи), можно даже получить точные координаты потерянного гаджета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)Вчера, 09:01 - 2039 5
Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой ценеВчера, 06:35 - 11043 4
"Нафтогаз" моделирует различные сценарии прохождения отопительного сезона - ВитренкоПозавчера, 17:50 - 747 4
Основной проблемой в стране украинцы считают низкие зарплаты и пенсии — опросПозавчера, 21:30 - 839 4
Как с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной пенсииВчера, 08:04 - 945 3
Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой ценеВчера, 06:35 - 11043 4
ПриватБанк сообщил новые правила переводов с карты на карту (инфографика)Вчера, 09:01 - 2039 5
Эксперты назвали справедливую цену биткоинаВчера, 15:56 - 1778 1
В Киеве возросли тарифы на содержание жильяВчера, 09:00 - 1522
Цены на гречку бьют рекордыВчера, 03:32 - 1479
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3090 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 868 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2448 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1909 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1569 5