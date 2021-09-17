0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Смарт-часы Samsung обзавелись полноценным браузером

Смарт-часы Samsung обзавелись полноценным браузером

Разработчики Samsung расширили функциональность умных часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, добавив в каталог приложений фирменный браузер.

Теперь пользователи новинок могут открывать любимые сайты прямо с миниатюрного экрана устройства на своём запястье.

Модифицированная версия Samsung Internet работает с учётом особенностей форм-фактора носимой электроники. В частности, компания интегрировала в браузер функцию жестового управления и поддержку голосового ввода — эти нововведения призваны упростить использование приложения на маленьком экране умных часов.

Кроме того, у пользователей есть возможность вызова виртуальной клавиатуры, а также специальное меню Show on Phone, в котором всего одним нажатием можно быстро перенаправить открытую веб-страницу со смарт-часов на экран смартфона.

Предусмотрен и режим масштабирования, который пригодится для просмотра мелкого текста. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.