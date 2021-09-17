Смарт-часы Samsung обзавелись полноценным браузером

Разработчики Samsung расширили функциональность умных часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, добавив в каталог приложений фирменный браузер.

Теперь пользователи новинок могут открывать любимые сайты прямо с миниатюрного экрана устройства на своём запястье.

Модифицированная версия Samsung Internet работает с учётом особенностей форм-фактора носимой электроники. В частности, компания интегрировала в браузер функцию жестового управления и поддержку голосового ввода — эти нововведения призваны упростить использование приложения на маленьком экране умных часов.

Кроме того, у пользователей есть возможность вызова виртуальной клавиатуры, а также специальное меню Show on Phone, в котором всего одним нажатием можно быстро перенаправить открытую веб-страницу со смарт-часов на экран смартфона.

Предусмотрен и режим масштабирования, который пригодится для просмотра мелкого текста. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play.