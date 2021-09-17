ПриватБанк ввел электронный билет на проезд еще в одном городе

ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» запустили систему продажи билетов через QR-код в коммунальном транспорте Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Алексей Цымбалюк, директор Южного макрорегиона ПриватБанка, отметил, что введение оплаты через QR-код – это лишь первый шаг в реализации всего проекта введения безналичной оплаты за проезд в городском транспорте. Следующим этапом станет разработка проездных абонементов.
Как оплатить проезд QR-кодом:
Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
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