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ПриватБанк ввел электронный билет на проезд еще в одном городе

ПриватБанк ввел электронный билет на проезд еще в одном городе

ПриватБанк и КП «Одесгорэлектротранс» запустили систему продажи билетов через QR-код в коммунальном транспорте Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Алексей Цымбалюк, директор Южного макрорегиона ПриватБанка, отметил, что введение оплаты через QR-код – это лишь первый шаг в реализации всего проекта введения безналичной оплаты за проезд в городском транспорте. Следующим этапом станет разработка проездных абонементов.

Как оплатить проезд QR-кодом:

  • скачать на смартфон мобильное приложение Приват24;
  • открыть и отсканировать QR-код, изображенный на стикерах в салоне транспорта;
  • затем следует указать количество билетов и выбрать карту для оплаты. Не забудьте нажать «Закомпостировать» и показать билет кондуктору.

Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

Справка Finance.ua:

  • Одесса стала 27 городом Украины, где ПриватБанк ввел электронный билет на проезд в городском транспорте;
  • ежедневно через QR-коды ПриватБанка проходят почти 50 тыс. платежей за проезд.
По материалам Finance.UA
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