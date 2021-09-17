Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума более чем за три года

Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%. С начала 2021 года рост цен составил 7,5%.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2020 года) инфляция ускорилась до 11,0% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.
Таким образом, инфляция находится на максимуме за три года: выше была только в мае 2018 года – 11,7%.
Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали яйца – на 13,6%. В то же время, фрукты подешевели на 3,4%, подсолнечное масло – на 0,9%, сахар – на 0,1%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь – на 7,9%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.
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