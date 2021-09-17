Ирландия и Эстония подписали соглашение о глобальной налоговой реформе

Правительства Ирландии и Эстонии согласились подписать соглашение о введении глобального корпоративного налога размером не менее 15%, что не даст корпорациям возможности уклоняться от налогов, фиксируя прибыль в странах с низким налогообложением. Последним фактором соглашения остается Венгрия.
Об этом сообщает AFP.
Министр финансов Ирландии Пашал Доноху сказал, что Ирландия настаивает на изменении формулировки, исключая «по крайней мере» перед цифрой 15 процентов. Он отмечает, что это важный вопрос, который необходимо решить через «стремление некоторых к более высокой ставке». Министр заявил, что реформа начнет действовать в 2023 году. Сейчас Ирландия имеет выгодную ставку налога 12,5%.
Повышенная налоговая ставка будет распространяться только на крупные многонациональные компании, работающие в Ирландии. Реформа коснется 56 ирландских транснациональных компаний, в которых работает около 100 000 сотрудников, а также 1500 транснациональных компаний с иностранной собственностью, на которых работает 400 000 человек.
Это будет касаться только компаний с годовым оборотом более 750 млн евро ($ 870 млн) в год. Меньшие предприятия и в дальнейшем будут платить корпоративный налог размером 12,5%. Хотя Ирландия потеряет от 800 миллионов до 2 миллиардов евро поступлений корпоративного налога, если компании покинут страну. Министр утверждает, что если бы она не подписала соглашение, Ирландия «потеряла бы влияние в отношении важнейших решений, которые будут приняты «в ближайшие месяцы».
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что присоединение к реформе обеспечит «работу бизнес-среды и налоговой политики Эстонии в интересах лучшего будущего для всех нас». Каллас сказала, что для Эстонии реформа «ничего не изменит для большинства эстонских компаний, и это будет касаться лишь дочерних компаний крупных транснациональных групп».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 774 6
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 5032 6
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платитьВчера, 12:00 - 4775 4
Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменитьВчера, 04:48 - 1369 4
Заробитчане нашли замену ПольшеВчера, 07:04 - 27531 3
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 5032 6
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платитьВчера, 12:00 - 4775 4
Что делать, если облгазы искусственно завышают объемы потребления газаВчера, 10:07 - 2819 2
Лучшие кроссоверы: надежные и компактные в возрасте до 5 летВчера, 17:00 - 2491
Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)Вчера, 08:10 - 2440 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2686 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 738 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2194 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1662 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1392 5