Ирландия и Эстония подписали соглашение о глобальной налоговой реформе

Правительства Ирландии и Эстонии согласились подписать соглашение о введении глобального корпоративного налога размером не менее 15%, что не даст корпорациям возможности уклоняться от налогов, фиксируя прибыль в странах с низким налогообложением. Последним фактором соглашения остается Венгрия.

Об этом сообщает AFP.

Министр финансов Ирландии Пашал Доноху сказал, что Ирландия настаивает на изменении формулировки, исключая «по крайней мере» перед цифрой 15 процентов. Он отмечает, что это важный вопрос, который необходимо решить через «стремление некоторых к более высокой ставке». Министр заявил, что реформа начнет действовать в 2023 году. Сейчас Ирландия имеет выгодную ставку налога 12,5%.

Повышенная налоговая ставка будет распространяться только на крупные многонациональные компании, работающие в Ирландии. Реформа коснется 56 ирландских транснациональных компаний, в которых работает около 100 000 сотрудников, а также 1500 транснациональных компаний с иностранной собственностью, на которых работает 400 000 человек.

Это будет касаться только компаний с годовым оборотом более 750 млн евро ($ 870 млн) в год. Меньшие предприятия и в дальнейшем будут платить корпоративный налог размером 12,5%. Хотя Ирландия потеряет от 800 миллионов до 2 миллиардов евро поступлений корпоративного налога, если компании покинут страну. Министр утверждает, что если бы она не подписала соглашение, Ирландия «потеряла бы влияние в отношении важнейших решений, которые будут приняты «в ближайшие месяцы».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что присоединение к реформе обеспечит «работу бизнес-среды и налоговой политики Эстонии в интересах лучшего будущего для всех нас». Каллас сказала, что для Эстонии реформа «ничего не изменит для большинства эстонских компаний, и это будет касаться лишь дочерних компаний крупных транснациональных групп».