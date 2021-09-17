Японская компания представила электросамолет с вертикальным взлетом (видео)

Японская компания Tetra Aviation показала электрический самолет Mk-5 собственной разработки, который может взлетать в вертикальном положении.
Об этом сообщает New Atlas.
Компания планирует уже в конце 2022 года доставлять первые модели клиентам.
Самолет с 32 пропеллерами рассчитан на перевозку одного человека весом до 90,7 килограмма.
Его максимальная скорость не превышает 160 км в час. Благодаря наличию электробатареи с мощностью в 13,5 киловатт в час, Mk-5 имеет возможность пролететь до 160 км на одной зарядке.
Стоимость одного электрического самолета пока неизвестна.
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