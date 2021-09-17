0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Японская компания представила электросамолет с вертикальным взлетом (видео)

Японская компания представила электросамолет с вертикальным взлетом (видео)

Японская компания Tetra Aviation показала электрический самолет Mk-5 собственной разработки, который может взлетать в вертикальном положении.

Об этом сообщает New Atlas.

Компания планирует уже в конце 2022 года доставлять первые модели клиентам.

Самолет с 32 пропеллерами рассчитан на перевозку одного человека весом до 90,7 килограмма.

Его максимальная скорость не превышает 160 км в час. Благодаря наличию электробатареи с мощностью в 13,5 киловатт в час, Mk-5 имеет возможность пролететь до 160 км на одной зарядке.

Стоимость одного электрического самолета пока неизвестна.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.