Как менялись средняя заработная плата в Украине и индекс реальной зарплаты (инфографика)

Минимальная зарплата в Украине с декабря 2021 года составит 6,5 тысяч гривен. А тем временем в Министерстве финансов прогнозируют, что «минималка» возрастет до 7665 гривен в 2024 году.

Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как менялась средняя номинальная и реальная заработная плата в Украине, а также в каких отраслях зарплата была самой высокой.

Средняя номинальная зарплата – это средняя сумма денег, которую получает работник за выполненную работу. Однако кроме этого показателя, есть еще один – реальная зарплата.

Это показатель покупательной способности номинальной зарплаты. Он зависит от номинальной зарплаты и цен на товары и услуги, то есть от индекса инфляции.

С 2010 года индекс номинальной зарплаты только рос (относительно прошлых лет). Наиболее заметным рост был в 2017 году (на 37,1%). Всего в период с 2015 по 2018 год наблюдалось увеличение более чем на 20%. А вот в 2020 году индекс номинальной зарплаты вырос на 10,4%.

В то же время индекс реальной зарплаты несколько лет снижался. В 2014 году он был 6,5% относительно предыдущего года, а в 2015 году снизился на 20,2%.

Кстати, о зарплатах в разных сферах экономики, пенсиях и других соцвыплатах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В начале 2020 года средняя номинальная зарплата была около 11 тысяч гривен.

В марте прошлого года средняя зарплата составляла 11 446 грн, затем два месяца уровень зарплаты снизился до 10,5 тысяч. Затем несколько месяцев зарплата росла – до 12 174 грн в октябре. В декабре уровень средней зарплаты вырос до 14 179 грн.

В начале 2021 года средняя номинальная зарплата была в районе 12,5 тысяч грн. В июле уровень зарплаты поднялся до 14 345 грн. А за август 2021 года индекс реальной зарплаты вырос на +10,9% к августу 2020 года.

Зарплаты в отраслях:

самая высокая зарплата в августе была в отрасли ИТ (почти 25 тысяч грн), финансов и страхования (23 537 грн), госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (21 207 грн);

в области здравоохранения средняя зарплата составляла около 11 тысяч грн – почти так же, как и у педагогов;

в гостинично-ресторанном бизнесе зарплата составляла 9 788 грн. В то же время, это на 57,3% больше, чем в августе прошлого года.

В целом, во многих сферах наблюдался рост от 20% по сравнению с прошлым годом.

По регионам существенно отличается зарплата в Киеве – 20 358 грн, тогда как в других областях средняя зарплата колеблется от 11-ти до 13 тысяч.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.