Как менялись средняя заработная плата в Украине и индекс реальной зарплаты (инфографика)

Минимальная зарплата в Украине с декабря 2021 года составит 6,5 тысяч гривен. А тем временем в Министерстве финансов прогнозируют, что «минималка» возрастет до 7665 гривен в 2024 году.
Журналисты портала «Слово и дело» проанализировали, как менялась средняя номинальная и реальная заработная плата в Украине, а также в каких отраслях зарплата была самой высокой.
Средняя номинальная зарплата – это средняя сумма денег, которую получает работник за выполненную работу. Однако кроме этого показателя, есть еще один – реальная зарплата.
Это показатель покупательной способности номинальной зарплаты. Он зависит от номинальной зарплаты и цен на товары и услуги, то есть от индекса инфляции.
С 2010 года индекс номинальной зарплаты только рос (относительно прошлых лет). Наиболее заметным рост был в 2017 году (на 37,1%). Всего в период с 2015 по 2018 год наблюдалось увеличение более чем на 20%. А вот в 2020 году индекс номинальной зарплаты вырос на 10,4%.
В то же время индекс реальной зарплаты несколько лет снижался. В 2014 году он был 6,5% относительно предыдущего года, а в 2015 году снизился на 20,2%.
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В начале 2020 года средняя номинальная зарплата была около 11 тысяч гривен.
В марте прошлого года средняя зарплата составляла 11 446 грн, затем два месяца уровень зарплаты снизился до 10,5 тысяч. Затем несколько месяцев зарплата росла – до 12 174 грн в октябре. В декабре уровень средней зарплаты вырос до 14 179 грн.
В начале 2021 года средняя номинальная зарплата была в районе 12,5 тысяч грн. В июле уровень зарплаты поднялся до 14 345 грн. А за август 2021 года индекс реальной зарплаты вырос на +10,9% к августу 2020 года.
Зарплаты в отраслях:
В целом, во многих сферах наблюдался рост от 20% по сравнению с прошлым годом.
По регионам существенно отличается зарплата в Киеве – 20 358 грн, тогда как в других областях средняя зарплата колеблется от 11-ти до 13 тысяч.
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