Бюджет получил 150,5 млрд грн от уплаты НДФЛ

За январь-сентябрь 2021 года объем поступлений налога на доходы физических лиц составил 150 млрд 489 млн грн.
По данным Минфина, годовой прирост поступлений НДФЛ составляет 19,5% или +24 млрд 550 млн 600 тыс. грн.
16 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. В частности, Тернопольская область обеспечила прирост более 25%. Самый низкий прирост имеют Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.
Поступления единого налога составили 32 млрд 400 тыс. грн. За год сборы выросли на 21,1% или на 5 млрд 574 млн 800 тыс. грн.
Фактические поступления налога на недвижимое имущество составили 5 млрд 838 млн 600 тыс. грн, прирост поступлений за год составляет 38,3 % или 1 млрд 616 млн 900 тыс. грн.
Поступления платы за землю составили 26 млрд 620 млн 200 тыс. грн, что на 14,9% или 3 млрд 455 млн 300 тыс. грн больше показателя за 9 месяцев 2020 года.
За 9 месяцев года без учета межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов поступило 247 млрд 948 млн 700 тыс. грн. Годовой прирост поступлений составил 20,1% или +41 млрд 442 млн 600 тыс. грн.
Инфографика: Минфин
Правительство в январе-сентябре обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 120 млрд 872 млн 800 тыс. грн, что составляет 95,3% от предусмотренных росписью ассигнований на этот период, в частности:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия РазумковаВчера, 12:05 - 1191 13
Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зимуВчера, 20:02 - 2056 11
Более 7 миллиардов. Заместитель министра обороны заявил о нехватке средств в министерстве8 ч. назад - 340 6
Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио Свобода6 ч. назад - 878 5
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификации7 ч. назад - 6400 4
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификации7 ч. назад - 6400 4
Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зимуВчера, 20:02 - 2056 11
Глава НБУ оценил объем «серой» экономики и сколько украинцы держат денег «под подушкой»10 ч. назад - 1492 4
Украина рекордно увеличила импорт газа13 ч. назад - 1351 2
В Украине реализуют первый проект по производству водорода14 ч. назад - 1040
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2562 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 675 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2101 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1582 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1335 5