Бюджет получил 150,5 млрд грн от уплаты НДФЛ

За январь-сентябрь 2021 года объем поступлений налога на доходы физических лиц составил 150 млрд 489 млн грн.

По данным Минфина, годовой прирост поступлений НДФЛ составляет 19,5% или +24 млрд 550 млн 600 тыс. грн.

16 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. В частности, Тернопольская область обеспечила прирост более 25%. Самый низкий прирост имеют Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.

Поступления единого налога составили 32 млрд 400 тыс. грн. За год сборы выросли на 21,1% или на 5 млрд 574 млн 800 тыс. грн.

Фактические поступления налога на недвижимое имущество составили 5 млрд 838 млн 600 тыс. грн, прирост поступлений за год составляет 38,3 % или 1 млрд 616 млн 900 тыс. грн.

Поступления платы за землю составили 26 млрд 620 млн 200 тыс. грн, что на 14,9% или 3 млрд 455 млн 300 тыс. грн больше показателя за 9 месяцев 2020 года.

За 9 месяцев года без учета межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов поступило 247 млрд 948 млн 700 тыс. грн. Годовой прирост поступлений составил 20,1% или +41 млрд 442 млн 600 тыс. грн.



Инфографика: Минфин

Правительство в январе-сентябре обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 120 млрд 872 млн 800 тыс. грн, что составляет 95,3% от предусмотренных росписью ассигнований на этот период, в частности: