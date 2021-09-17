Октябрьский топ предложений: подборка вакансий с зарплатой от 30 тыс. до 80 тыс. грн

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Оператор линии в ROSHEN (Борисполь). Среди требований к кандидатам: базовое высшее или полное профессиональное образование по направлению «Механика», опыт работы оператором линии от 3-х лет; знание устройства основного и вспомогательного оборудования, правил их эксплуатации; знание технологических процессов; знание интегрированной системы менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов; знание правил ведения учета.

Корпорация готова предложить: посменный график работы; официальное трудоустройство; заработную плату – 30 000 грн (после испытательного срока); медицинское страхование.

Менеджер по качеству и сертификации со знанием технологий в Wine Bureau (Киев).

Для работодателя важны знания: принципов управления качеством и правовых стандартов; безопасности пищевых продуктов, стандартизации или подтверждения соответствия; санитарно-гигиенических требований к производству пищевых продуктов; опыт разработки и внедрения систем контроля безопасности и качества на принципах НАССР.

Предлагается зарплата – 30 000 грн.

Бренд-менеджер (Киев). Ищут амбициозных кандидатов, которые любят принимать решения самостоятельно.

Условия: зарплата – 30 00-50 000 грн; карьерный рост (принципиальная позиция – отбирать лучших и давать возможность развиваться); отличная команда.

Директор финансовый в Lipinskaya Brand (Киев). Пожелания к кандидатам: высшее образование (экономическое, финансовое, учет и аудит); опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет; отличное знание 1С 8.3, M.E.Doc, «Вчасно»; навыки финансового анализа и бизнес-планирования; опыт в разработке мероприятий, способствующих увеличению объема прибыли; опыт ведения бухгалтерского, управленческого, налогового учета в сфере оптовой и оптовой торговли; опыт работы с банковскими организациями, страховыми компаниями, знание основ законодательства, хозяйственного права; знание английского языка на уровне Advanced.

Условия работы: официальное оформление после испытательного срока; заработная плата– 70 000-80 000 грн; испытательный срок – 1 месяц; полная занятость.

Retention-менеджер в «Сота Групп» (Киев). Рассматриваются кандидаты, которые: имеют опыт работы в продажах, коммуникативные навыки; умеют найти подход к клиенту; ответственны и организованны; направлены на результат; хотят зарабатывать.

Предлагается: заработная плата – 35 000-60 000 грн (ставка + %), выплата % каждую неделю; горячая база клиентов; график работы: пн-пт, с 9.00 до 19.00; офис в центре Киева.

Инженер Cisco (Киев). Требования к профессиональным знаниям и навыкам кандидатов: уверенные знания и опыт администрирования сетевого оборудования Cisco, знание сетевого оборудования других производителей; знание сетевых технологий на уровне CCNP; понимание модели SLA; опыт построения и поддержки беспроводных сетей; опыт администрирования межсетевых экранов Cisco ASA/Firepower.

Предлагается: заработная плата – 45 000-65 000 грн (по результатам технического интервью) + регулярные премии; возможности профессионального и карьерного роста; комфортный, современный офис; здоровая и корпоративная атмосфера, которая вдохновляет работать продуктивно; курсы английского языка.

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