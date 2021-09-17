Более 7 миллиардов. Заместитель министра обороны заявил о нехватке средств в министерстве

Министерство обороны вынуждено экономить на закупках топлива и премиях для высшего руководящего состава, чтобы иметь возможность выплачивать вознаграждения военнослужащим. При этом в бюджете на следующий год заложена нехватка денег для министерства в сумме 7,1 миллиарда гривен.
Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Носов во время выступления в Верховной Раде.
«Что касается денежного вознаграждения за сентябрь — оно полностью выплачено на 100%. Что касается денежного вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне выполнения ООС — оно выполнено полностью за август», — рассказал чиновник.
По его словам, сейчас существует задолженность по выплате единоразовых вознаграждений в размере 2 миллиарда 100 миллионов гривен.
«Мы полностью это выплатим в случае, если будут внесены изменения в закон о бюджете на 2021 год. В целом у нас есть нехватка в деньгах в Минобороны в объеме 7,1 миллиарда гривен», — пояснил Носов.
Он добавил, что для того чтобы выплачивать вознаграждения военнослужащим, Министерству обороны приходится экономить деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему кадровому составу МОУ.
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