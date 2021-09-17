Цены на гречку бьют рекорды

В Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее и невыгодно.
«При потреблении среднего украинца около 3 кг гречневой крупы, нам нужно где-то 100 000 тонн крупы. Или, в пересчете на зерно, это составит где-то 150 000 тонн зерна», — говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.
Более оптимистична в своих прогнозах аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Успокаивает — урожай украинской гречки в этом году рекордный — около 90 000 тонн.
«Мы сможем удовлетворить внутреннее потребление процентов на 90. А то и 95. Остальное — может быть экспортировано. С сентября импортные поставки гречки из РФ возобновились», — говорит Литвин.
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