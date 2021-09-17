Apple хочет разрешить управлять настройками авто с iPhone

Apple хочет внедрить в iPhone возможность контролировать настройки автомобиля.

Может появиться возможность управлять климат-контролем, радио, получать данные спидометра и тахометра, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

В компании технологию называют IronHeart. Она находится на раннем этапе разработки.

Система может получить доступ к ряду настроек и датчиков. Считывать температуру внутри и снаружи авто, влажность, управлять сиденьями, получать данные о топливе.

Новая технология может стать продолжением CarPlay. Apple выпустила ее семь лет назад. CarPlay поддерживают более 600 моделей автомобилей.