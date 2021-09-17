Межбанк: сегодня возможна смена курсового тренда

Эта пятница пройдет нестандартно для украинского межбанка. Обычно в конце недели наблюдается спад деловой активности и статистика торгов падает. В этот раз так не будет. Причин две — окончание периода вывода основной части дивидендов «дочками» иностранных компаний и выходной понедельник в США (отмечают День Колумба) с затем очень скорым переходом к длительным четырехдневным выходным в Украине. Это заставляет компании спешить закрывать свои валютные хозяйственные операции и не особо считаться с тем, что сегодня пятница.
Интригой сегодня будет тренд по курсу. Вчерашнее проседание котировок к цели около 26,30 гривен за доллар по нашим данным спровоцировало интерес нескольких крупных покупателей валюты, которые до этого момента выжидали «дна» по котировкам. И сегодня они выйдут на рынок с покупкой валюты, чем попытаются воспользоваться как крупные продавцы, так и спекулянты. Поэтому сегодня давление на курс гривны увеличится, а спекулятивные попытки раскачать курс только усилятся.
Страхует нацвалюту сохранение дефицита гривны у крупного бизнеса. Как и все дни этой недели — сегодняшние торги пройдут в противостоянии курсовых интересов крупных игроков, а Нацбанку скорее всего снова придется выходить на межбанк с интервенциями. Но в этот раз он будет это делать сугубо для выравнивания спроса и предложения на рынке, а не только для ориентира по курсу для всех участников торгов.
По нашим расчетам, сегодня объем операций на межбанке будет находиться в пределах до $ 135−170 млн при заключении до 490−540 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 8 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,30 — 26,50 грн, евро — коридор 30,30 — 30,60 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,29 / 26,31
евро — 30,38 / 30,40
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимумаВчера, 11:10 - 1837 15
Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия РазумковаВчера, 12:05 - 833 9
В Украине анонсировали первые тендеры по 5GВчера, 14:40 - 509 6
Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зимуВчера, 20:02 - 1350 4
Шмыгаль рассказал о строительстве первого автобана в УкраинеВчера, 17:05 - 1549 3
Новые правила оформления субсидий: Музыченко сообщил, кто не получитВчера, 16:01 - 7441
Лопнул «биржевой пузырь»: почему цены на газ в Европе резко обвалилисьВчера, 16:33 - 5832 2
В Украине заработали новые правила раскрытия банковской тайныВчера, 11:02 - 2425
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимумаВчера, 11:10 - 1837 15
Шмыгаль рассказал о строительстве первого автобана в УкраинеВчера, 17:05 - 1549 3
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2514 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 667 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2064 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1556 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1318 5