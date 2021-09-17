Фонд Джорджа Сороса вложил средства в Bitcoin

Компания известного инвестора Джорджа Сороса подтвердила, что фонд Soros Fund Management действительно владеет и торгует Bitcoin.

Об этом пишет investing.com.

Информацию подтвердил представитель семейного фонда Сороса. Известно, что Soros Fund Management планировал вкладывать средства в криптовалюту с 2018 года, и лишь в июле этого года появились сообщения о том, что семейный офис инвестора-миллиардера начал торговать Bitcoin. Помимо Bitcoin, фонд Сороса также инвестирует в такие криптовалютные компании, как NYDIG и Lukka.

По мнению основателя фонда, Bitcoin теперь стал частью мейнстрима, и, будучи крупнейшим в мире цифровым активом по своей рыночной капитализации (более $2000 млрд), – стал чем-то большим, чем защита от инфляции.

О том, что Сорос прав, и действительно Bitcoin вошел в широкие круги пользователей, свидетельствуют факты: аналитики Bank of America запустили покрытие цифровых активов, заявив, что эта отрасль просто «слишком важна, чтобы ее игнорировать».

Банк US Bancorp объявил о предоставлении депозитарных услуг для криптовалюты. JPMorgan Chase & Co предоставил всем своим клиентам по управлению активами доступ к криптовалютным фондам еще в июле, а через месяц Citigroup объявил, что рассматривает возможность торговли фьючерсами на Bitcoin, вслед за Goldman Sachs.

Фонд Сороса также поделился мнением о быстром развитии национальных цифровых валют, или цифровых валют центральных банков (CBDC), заявив, что CBDC «окажутся на рынке быстрее, чем считают люди».

В качестве примера фонд привел тестирование цифрового юаня в Китае и заявил, что это будет «потенциальной угрозой для Bitcoin и других криптовалют, однако навсегда дестабилизировать Bitcoin ему будет сложно».