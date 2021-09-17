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Что ожидать от ставок по депозитам — мнения экспертов

Что ожидать от ставок по депозитам — мнения экспертов

Нацбанк продвигает депозиты. В НБУ считают, что сейчас и уже несколько лет подряд происходит устойчивый приток средств населения на депозитные счета.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у экспертов их мнение насчет ставок по депозитам.

Виктор Кулик, директор по развитию розничного бизнеса Банка Альянс, также считает, что инфляционные ожидания в экономике, рост учетной ставки НБУ медленно, но подталкивают банки пересматривать ставки по депозитам в сторону роста.

«Уже сегодня даже некоторые крупные банки дают двузначное число по процентам без учета систем бонусов и лояльностей для клиентов. Поэтому гривневые депозиты сохраняют свою актуальность на фоне стабильного курса к иностранным валютам. Ставки по валютным депозитам находятся на дне, и там динамика к росту не наблюдается», — отметил он.

Виталий Годун, начальник управления развития продуктов розницы Укргазбанка, считает, что, учитывая увеличение размера инфляции и увеличение учетной ставки НБУ, вероятно, ставки по депозитам также будут расти.

По словам специалиста, на размер процентных ставок влияет рыночная ситуация, учетная ставка НБУ, уровень инфляции, ликвидность банковской системы. По его мнению, сейчас размер процентных ставок по депозитам — самый низкий.

Впрочем, другие специалисты говорят, что проценты по банковским депозитам в ближайшее время не будут расти.

«Как показывает опыт, роста по депозитам не ожидается. В долгосрочной перспективе — возможно, но есть много факторов влияния — как внешних, так и внутренних: уровень экономики, долговая нагрузка, инфляция, курс гривны и т. д. Не забывайте, что к банковским учреждениям все меньше доверия, поэтому, к сожалению, люди снимают средства с депозитов и хранят их дома, или вкладывают в другие активы: недвижимость, ценные бумаги, криптовалюты», — отметила Татьяна Лункина, доктор экономических наук, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования Николаевского национального аграрного университета.

Михаил Стрельников, Председатель Правления ВОО «Финансовая грамота Украины», уверен, что депозиты не будут расти. И видит причины этого прежде всего в политических причинах: мол, доверие к банковской системе на нуле.

«Тот рукотворный банкопад, который был организован Гонтаревой и Ко, послужил хорошим уроком для вкладчиков. Кроме того, суды, вплоть до Верховного суда, защищают не попранные права потребителей — вкладчиков, а права банков не возвращать депозиты своевременно. При таком раскладе очень трудно ожидать роста банковских депозитов в Украине. Для сравнения, в США если банк обанкротился, вкладчик автоматически получает всю сумму вклада на чек от Федеральной резервной системы. А владельцы и руководство банка идут на допросы в ФБР. При таких условиях американцы могут доверять свои деньги банкам. А наши вкладчики — нет», — утверждает специалист.

Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, напоминает, что долгосрочные банковские депозиты среди вкладчиков украинских банков не пользуются большой популярностью. По его словам, в целом депозиты со сроком погашения более чем два года составляют 9,7 млрд грн, или 3% от всех срочных депозитов физических лиц. При этом почти 90% этой суммы — средства в иностранной валюте с низкими ставками, которые не перекрывают инфляцию.

«Практика разбивания вклада на несколько, каждый из которых — в пределах гарантированной суммы, — легальная и наиболее распространенная. Следовательно, вкладчик обеспечивает себе гарантию на всю сумму, которая больше 200 тыс. грн.

Больше мнений экспертов читайте — Чего ожидать от процентов по вкладам в Украине. И есть ли достойные альтернативы?

По материалам Finance.UA
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