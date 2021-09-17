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Куда вложить деньги - советы экспертов

Куда вложить деньги - советы экспертов

Нацбанк пропагандирует депозиты. В НБУ считают, что сейчас и уже несколько лет подряд происходит стабильный приток средств населения на депозитные счета. Однако, по мнению экспертов, банковские депозиты не будут расти.

Finance.ua как портал, который учит экономить, в материале Чего ожидать от процентов по вкладам в Украине детально рассказал, есть ли достойные альтернативы депозитам.

Председатель Правления ВОО «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников предлагает вкладывать средства в нумизматику и антиквариат. Другие эксперты в качестве альтернативы банковским депозитам предлагают ОВГЗ.

По словам Виктора Кулика, директора по развитию розничного бизнеса Банка Альянс, ОВГЗ – качественная альтернатива, потому что государство гарантирует их полностью независимо от суммы. Также Кулик отметил, что долгосрочно население инвестирует в недвижимость, особенно на первичном рынке:

«В этом случае важно правильно оценить застройщика, его историю на рынке, финансовую устойчивость, сроки сдачи объектов и тому подобное. К немассовой альтернативе депозитам можно отнести инвестирования в другие ценные бумаги (кроме ОВГЗ), в том числе и иностранные, фондовый рынок. Впрочем, кроме желания зарабатывать у клиента должен быть определенный уровень финансовой грамотности, умение отслеживать тенденции рынка и т. д., а это часто является барьером для работы с этими финансовыми инструментами».

По оценкам экспертов, за полтора-два года, купив и позже продав квартиру, заработать на инвестиции в недвижимость можно около 30-40%.

Евгения Грищенко, заместитель директора группы ICU, тоже считает ОВГЗ уверенной альтернативой депозитам.

«По гривневым ОВГЗ, в связи с автоматизацией, мы снизили порог инвестирования со 100 до 50 тыс. грн, но технически можно покупать и по одной облигации. Человек может купить 50 облигаций, а затем докупать по две-три”, – говорит она.

По валютным ОВГЗ минимально целесообразна сумма для инвестирования – эквивалент 150 тыс. грн (5,6 тыс. долл. – Ред.). В валюте есть бумаги с доходностью 2,5-3,5% сроком полгода – полтора года. Ключевое преимущество по сравнению с депозитами – нулевое налогообложение для физлиц.

Коллега Грищенко, руководитель локальных активов группы ICU Григорий Овчаренко называет еще один инструмент, альтернативный депозитам: НПФ.

Разбор НПФ Украины: Что такое негосударственный пенсионный фонд? Как выбрать и калькулятор НПФ 🎥

НПФ – наиболее распространенный инструмент для долгосрочных накоплений. Другие финансовые инструменты, такие как депозиты или ОВГЗ, рекомендуются для создания минимального, но достаточного уровня денежных средств. Задача НПФ – сохранить и приумножить покупательную способность сбережений, поэтому пенсионные стратегии являются самыми консервативными.

По словам эксперта, откладывая 1 тыс. грн в месяц под матрас, за 30 лет вам удастся накопить 360 тыс. грн. Откладывая эту же сумму в НПФ, который будет приносить вам 10% годовых, вы сможете накопить уже более 2 млн грн.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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