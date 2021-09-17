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Нафтогаз получил рекомендации от АМКУ относительно договоров с ТКЭ

Нафтогаз получил рекомендации от АМКУ относительно договоров с ТКЭ

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «Нафтогаз Трейдинг», входящей в состав группы «Нафтогаз», обязательные для рассмотрения рекомендации, которые касаются договоров поставки природного газа с производителями.

Компания, являясь монополистом, создала такие условия реализации товара, которые невозможно было бы установить при условии конкуренции на рынке, говорится в сообщении АМКУ.

Так, в комитет поступили обращения от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) по вынужденному заключению ими договоров на поставку газа, содержащих дискриминационные условия. После анализа АМКУ обнаружил, что «Нафтогаз Трейдинг» установил такие условия:

  • поставка газа по договору осуществляется при условии отсутствия регистрации потребителя в реестре любого другого поставщика природного газа;
  • потребитель обязан не допускать использование газа по договорам, заключенным с другими поставщиками;
  • если потребитель намерен заключить договор с другим поставщиком, он должен выполнить свои обязательства по расчетам за природный газ;
  • потребитель лишается права по июнь 2024 года (включительно) получать газ из ресурса поставщика по фиксированной цене, определенной договором.

«Такие условия договора содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и могут привести к ущемлению интересов потребителей, учитывая их право свободно выбирать поставщика природного газа, в том числе и по ценовому критерию», — сказано в сообщении АМКУ.

Компания должна прекратить устанавливать дискриминационные условия и отчитаться о выполнении рекомендаций АМКУ в течение 10 дней.

По материалам УБР
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