Нафтогаз получил рекомендации от АМКУ относительно договоров с ТКЭ

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «Нафтогаз Трейдинг», входящей в состав группы «Нафтогаз», обязательные для рассмотрения рекомендации, которые касаются договоров поставки природного газа с производителями.
Компания, являясь монополистом, создала такие условия реализации товара, которые невозможно было бы установить при условии конкуренции на рынке, говорится в сообщении АМКУ.
Так, в комитет поступили обращения от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) по вынужденному заключению ими договоров на поставку газа, содержащих дискриминационные условия. После анализа АМКУ обнаружил, что «Нафтогаз Трейдинг» установил такие условия:
«Такие условия договора содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и могут привести к ущемлению интересов потребителей, учитывая их право свободно выбирать поставщика природного газа, в том числе и по ценовому критерию», — сказано в сообщении АМКУ.
Компания должна прекратить устанавливать дискриминационные условия и отчитаться о выполнении рекомендаций АМКУ в течение 10 дней.
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