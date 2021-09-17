Chevrolet разрабатывает Equinox EV стоимостью $30,000

General Motors разрабатывает новый кроссовер Chevrolet Equinox EV, который получит электрическую силовую установку. Он будет стоить около 30 000 долларов.
О том, что General Motors разрабатывает электрический кроссовер Equinox EV, сообщил глава этого концерна Марк Реусс.
По его словам, Equinox EV построят на платформе Ultium. Напомним, что Equinox текущего поколения построен на платформе ICE. Это значит, что Equinox EV будет совершенно новой моделью. Это подтверждают и патентные эскизы, попавшие в Сеть несколько месяцев назад.
На патентных эскизах мы видим электрический Equinox с искусственной передней решеткой радиатора, похожей на Chevrolet Bolt и Bolt EUV, а также с тонкими светодиодными фарами и светодиодной полосой. Уникальные элементы стиля продолжаются в задней части кроссовера с характерными светодиодными задними фонарями и световой полосой.
Технические характеристики нового электрического кроссовера Chevrolet, такие, как мощность электромоторов, емкость батареи, запас хода, пока еще не известны. К сожалению, Реусс даже приблизительно не смог сказать, когда эта новинка появится в продаже.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина - вторая в мире по площади земель, которые контролируют иностранные инвесторыПозавчера, 16:30 - 3117 7
Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертовВчера, 20:03 - 545 6
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 4245 4
Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменитьВчера, 04:48 - 1284 4
Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕСВчера, 19:20 - 421 2
Заробитчане нашли замену ПольшеВчера, 07:04 - 23357 2
Для собственников старых авто могут ввести новый налогВчера, 13:13 - 4245 4
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платитьВчера, 12:00 - 3203 2
Что делать, если облгазы искусственно завышают объемы потребления газаВчера, 10:07 - 2456 2
Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)Вчера, 08:10 - 2211 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2671 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 736 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2186 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1657 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1391 5