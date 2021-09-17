Использование индикаторов процентной ставки LIBOR прекратят после Нового года

Отказ от использования индикаторов процентной ставки LIBOR на мировых финансовых рынках произойдет после 31 декабря 2021 года.
Национальный банк информирует участников финансового рынка о том, что после 31 декабря 2021 года будет приостановлена публикация котировок большинства индикаторов LIBOR (Лондонской межбанковской ставки предложения) из-за потери репрезентативности и глобального постепенного отхода от использования индикаторов, основанных на заявленных данных.
Как сообщил администратор LIBOR ICE Benchmark Administration Limited( IBA), прекращение публикации LIBOR в долларе США овернайт и по срокам 1, 3, 6 и 12 месяцев запланировано после 30 июня 2023 года.
Поэтому в дальнейшем участники рынка не смогут заключать новые соглашения и поддерживать имеющиеся, где LIBOR является референтным индикатором, поскольку информация об этих ставках будет недоступной.
Для обеспечения плавного перехода к использованию новых индикаторов, минимизации связанных с этим финансовых рисков для финансовых учреждений и для потребителей финансовых услуг НБУ рекомендует украинским банкам принять ряд мер:
Эти рекомендации также касаются небанковских финучреждений, которые в своей деятельности прямо или косвенно используют индикатор LIBOR.
Перечень рекомендуемых индикаторов, заменяющих LIBOR, и более подробные рекомендации для перехода на другие индикаторы обнародованы на официальных вебсайтах центральных банков, в частности ФРС США, Европейского центробанка, международных организаций.
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