Межбанк: валюта снова теряет в цене

В четверг доллар и евро на валютном межбанке продолжили дешеветь. Курс доллара просел еще на 3,5 копейки — с 26,33/26,35 до 26,295/26,315 гривен, а курс евро при продаже упал на 7 копеек — с 30,45/30,48 гривен до 30,39/30,41.

Нацбанку пришлось с самого утра выйти на межбанк с интервенцией по покупке доллара по 26,30 гривен, чтобы «дать понять» участникам торгов приемлемый для регулятора уровень котировок на сегодня. Клиенты и банки оказались «понятливыми» и практически весь день торги проходили при ценниках выше уровня Нацбанка.

Предложение почти все время превышало спрос, но в моменты наибольших перекосов на торги выходили «из засады» те из покупателей, кто выжидал «дна» по курсу, и это быстро восстанавливало относительное равновесие спроса и предложения на рынке.

В итоге, к 11 часам котировки снизились с утренних 26,33/26,35 гривен до 26,315/26,335 гривен. Затем к обеду чуть выросли до пиковых значений на сегодня в пределах 26,33/26,35 гривен. А потом постепенно окончательно просели до 26,305/26,325 гривен к 16:00 и до 26,295/26,315 к концу сессии.

Главные события 7 октября на валютном рынке:

1). Доллар за день подешевел до 26,295/26,315 гривен, а евро просел до 30,39/30,41 гривен.

2). Нацбанк сегодня на торги вышел в самом начале сессии с покупкой доллара по 26,30 гривен и простоял с этим ценником практически всю самую активную фазу торгов.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3262 гривен за доллар, а официальный курс на 8 октября 2021 года установлен на уровне 26,3314 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,33 / 26,35

евро — 30,44 / 30,46

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1564 / 1,1565

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