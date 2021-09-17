В Украине существенно вырос объем автопроизводства

В Украине по итогам сентября 2021 года серьезно увеличился объем автопроизводства.

Как сообщает “Укравтопром”, в прошлом месяце с конвейеров сошло 909 единиц транспортных средств.

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Отмечается, что по сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране вырос почти на 6%. Относительно предыдущего месяца, то здесь наблюдается улучшение ситуации почти вдвое. В августе изготовили 554 экземпляра.

Так, сентябрьский итог легкового дивизиона украинского автопрома составил 809 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 19 машин – это почти в пять раз больше, чем в сентябре 2020 года. На 11% увеличилось производство автобусов. В течение месяца было произведено автобусов в количестве 81 штука.

Всего с начала 2021 года в Украине было изготовлено 6 710 единиц автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 6 135 (+136%); коммерческих – 39 (+22%); автобусов – 536 (+15%).