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Погашение долгов: сколько заимствований вернула Украина в 2021 году

Погашение долгов: сколько заимствований вернула Украина в 2021 году

Доходы госбюджета в сентябре 2021 года были ниже, чем расходы — 83,3 млрд грн и почти 110 млрд грн соответственно. Поэтому бюджет был сведен с дефицитом.

Об этом говорится в презентации Киевской школы экономики «Бюджетный барометр».

Самым большим вызовом для Министерства финансов Украины в сентябре было осуществление пиковых самых больших в текущем году выплат по госдолгу, говорят в КШЭ.

По плану в 2021 году в сентябре правительство должно было погасить долгов на 80 млрд грн, а с учетом курсовых колебаний и других факторов было потрачено на погашение этих долгов почти 75 млрд грн.

Кому и сколько возвращали? 64 млрд грн было выплачено внешним кредиторам. Украина погасила часть еврооблигаций, выпущенных при реструктуризации долга 2015 года — общая сумма платежа составила 1,3 млрд грн. Еще примерно 9,5 млрд грн было уплачено по займам МВФ.

Для того чтобы осуществить такие погашения в сентябре, в предыдущем месяце правительство специально аккумулировало средства на своих счетах, чтобы беспроблемно пройти через эти пиковые платежи.

Несмотря на то, что Минфин смог нормально пройти этот тяжелый период платежей, аналитики говорят, что проблемы с долгами есть на стороне заимствований.

«У Министерства финансов продолжаются проблемы с привлечением долгового финансирования для своих нужд. В чем суть проблемы? За счет долговых заимствований Минфин частично возвращает старые долги, частично выплачивает расходы госбюджета. Если Минфин недополучает средства от заимствований, он не может возвращать свою долги. И таким образом правительство имеет меньше средств, чтобы финансировать меньше расходов из бюджета», — рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарья Марчак.

С начала года отставание по плану заимствований только по общему фонду Госбюджета-2021 составляет 104 млрд грн, что является значительной суммой. Фактическая потребность меньше, поскольку есть определенная экономия на расходах и перевыполнение плана поступлений.

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Аналитики утверждают, что для того чтобы профинансировать и будущие погашения, запланированные к концу 2021, и весь объем расходов, за октябрь-декабрь Минфину надо позаимствовать из всех источников еще 235 млрд грн.

Весь объем этой суммы ведомство планирует позаимствовать на внутреннем рынке.

Интересно, что эта сумма почти равна той, которую правительство смогло позаимствовать внутри страны за 9 месяцев 2021 года. То есть властям нужно фактически втрое увеличить темпы заимствований.

По материалам Finance.UA
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