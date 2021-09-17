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Mazda выпустит свои первые кроссоверы с задним приводом

Mazda выпустит свои первые кроссоверы с задним приводом

Компания Mazda работает над большим расширением ассортимента кроссоверов, которое будет реализовано в течение следующих двух лет.

Обновление линейки начнется уже в следующем месяце с мировой премьеры CX-50.

Вопреки сообщениям, это будет новая модель в линейке кроссоверов, а не замена CX-5, который недавно был обновлен в Северной Америке как модель 2022 года.

Первый в истории CX-50 будет ездить на той же платформе, что и меньшие CX-30 и Mazda3, в комплекте с полным приводом. Его планируется запустить в производство в январе 2022 года на новом заводе в Хантсвилле, штат Алабама. CX-50 будет автомобилем только для рынка США.

За ним последуют CX-90 с трехрядным сиденьем и CX-70 с двумя рядами сидений. Mazda заявляет, что у них будут широкие кузова, что сделает их более пригодными для дорог в Северной Америке, но модели будут продаваться и на других рынках.

Два больших внедорожника, наконец, откроют платформу с задним приводом, и эти модели будут продаваться в США с рядными шестицилиндровыми бензиновыми двигателями с турбонаддувом и гибридными подключаемыми силовыми агрегатами. Стоит отметить, что в США CX-90 послужит прямой заменой CX-9.

Более узкие внедорожники, получившие название CX-60 (два ряда) и CX-80 (три ряда), поступают в Европу, Японию и на другие рынки. Новое поколение рядных бензиновых и дизельных двигателей Skyactiv-X и Skyactiv-D появится на Старом континенте вместе с четырехцилиндровым бензиновым двигателем как часть гибридной установки.

Mazda также стремится продавать в Европе более крупные двигатели с умеренно-гибридной системой. У себя дома в Японии Mazda предложит свои более крупные внедорожники с рядным шестицилиндровым дизельным двигателем, оснащенным технологией умеренного гибрида, а также дизель-электрическую гибридную установку.

Также в Mazda сообщили, что MX-30 наконец получит роторный двигатель с увеличенным запасом хода в первой половине 2022 года.

По материалам НВ
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