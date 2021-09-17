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В «Киевтеплоэнерго» вольют 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы

В «Киевтеплоэнерго» вольют 2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы

Киевский городской совет одобрил увеличение размера уставного капитала коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации, за такое решение проголосовало 98 депутатов (всего в горсовете их 120).

«Это один из необходимых шагов для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в столице. Также это позволит не допустить роста тарифов на тепло и горячую воду», — говорится в сообщении.

При этом там напоминают, что 30 сентября Кабинет министров, НАК «Нафтогаз Украины» и ассоциации местных властей подписали меморандум, предусматривающий, в частности, разработку механизма государственной компенсации экономически обоснованных тарифов, чтобы стоимость услуг осталась на привычном уровне.

Отмечается, что в «Киевтеплоэнерго» провели расчет таких экономически обоснованных тарифов на отопление и горячее водоснабжение с учетом актуальных расходов и стоимости природного газа, поскольку КП до сих пор работает по тарифам, установленным еще в 2019 году.

В мэрии констатируют, что за прошедшее с тех пор время выросла стоимость природного газа, повысился тариф на услуги по распределению природного газа, повысилась цена электроэнергии и стоимость производства теплоэнергии на ТЭЦ.

«Стремительный рост стоимости природного газа вызвал ряд критических проблем в вопросе теплоснабжения. Актуальная цена газа на сегодня уже в восемь раз выше, чем в прошлом году и чем та, которая заложена в тариф предприятия», — указывают в КГГА.

По материалам Дело
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