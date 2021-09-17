Посчитали, на каких расходах из госбюджета-2021 "сэкономило" правительство

В сентябре правительство значительно ускорило финансирование расходов: при плане 114 млрд грн по общему фонду профинансировано 109,7 млрд.
При этом в течение многих месяцев происходило значительное недовыполнение планов по расходам. Как следствие — по результатам 9 месяцев непрофинансировано 69 млрд грн плановых расходов по общему фонду. Еще 31 млрд грн не был выполнен по специальному фонду.
В Киевской школе экономики проанализировали, на каких расходах из госбюджета-2021 «сэкономило» правительство.
Причины недовыполнения уровня расходов:
Ниже приводим слайд КШЭ, где указаны самые большие бюджетные программы с наименьшим состоянием финансирования за 8 месяцев 2021 года.
«Однако даже с ними ситуация не самая плохая. Ведь есть целый перечень программ, по которым не было потрачено ни одной гривны в текущем году. Поскольку по ним еще не израсходованы средства, то вероятность, что все эти программы будут профинансированы в полном объеме, очень мала», — комментирует руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ Дарья Марчак.
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