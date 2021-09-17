Посчитали, на каких расходах из госбюджета-2021 "сэкономило" правительство

В сентябре правительство значительно ускорило финансирование расходов: при плане 114 млрд грн по общему фонду профинансировано 109,7 млрд.

При этом в течение многих месяцев происходило значительное недовыполнение планов по расходам. Как следствие — по результатам 9 месяцев непрофинансировано 69 млрд грн плановых расходов по общему фонду. Еще 31 млрд грн не был выполнен по специальному фонду.

В Киевской школе экономики проанализировали, на каких расходах из госбюджета-2021 «сэкономило» правительство.

Причины недовыполнения уровня расходов:

несвоевременное использование органами власти тех средств, которые уже предоставлены Госказначейством. За январь-сентябрь их сумма составила более 68 млрд грн по общему фонду. Это говорит о том, что органы власти не проводят вовремя все процедуры и не успевают за темпами всех запланированных расходов. Это приводит к тому, что они имеют право на использование средств, но средства просто лежат на счетах;

экономия правительством на обслуживании государственного долга, в результате чего было сэкономлено более 9 млрд грн, а также на уплате по гарантийным обязательствам, которых фактически было уплачено на 1,7 млрд грн. Также важным фактором экономии на обслуживании госдолга является усиление курса гривны. В бюджет на 2021 год был заложен курс 29,1 грн за доллар, в то время как в сентябре он составлял 26,7 грн за доллар;

некоторые органы власти до сих пор не утвердили необходимые для финансирования документы. В частности, остаются неутвержденными 24 паспорта бюджетных программ на сумму около 3 млрд грн. Но если говорить о количестве направлений использования бюджетных средств, то речь идет об около 5% бюджетных программ.

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Ниже приводим слайд КШЭ, где указаны самые большие бюджетные программы с наименьшим состоянием финансирования за 8 месяцев 2021 года.

«Однако даже с ними ситуация не самая плохая. Ведь есть целый перечень программ, по которым не было потрачено ни одной гривны в текущем году. Поскольку по ним еще не израсходованы средства, то вероятность, что все эти программы будут профинансированы в полном объеме, очень мала», — комментирует руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ Дарья Марчак.