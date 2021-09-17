Благодаря чему правительство в очередной раз перевыполнило план по поступлениям в госбюджет

Несмотря на то, что в сентябре Министерство финансов Украины увеличило месячный план доходов по общему плану на 10 млрд грн, за месяц в очередной раз произошло перевыполнение плана по поступлениям в государственный бюджет на 2021 год.

Об этом рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарья Марчак.

«Если первоначальный план составлял 72,4 млрд грн, то в течение месяца он был увеличен до 82,5 млрд. И даже несмотря на это, план был перевыполнен», — отметила эксперт.

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Вследствие каких налогов произошло перевыполнение:

во-первых, незначительно был перевыполнен план по поступлениям от налога на доходы от физлиц. Это положительная тенденция, поскольку в течение всего года в основном ситуация по выполнению НДФЛ была немного хуже, чем запланированные доходы;

также в KSE отмечают существенное перевыполнение плана по поступлениям от рентной платы как в августе, так и в сентябре. В прошлом месяце план был перевыполнен на 70%. Аналитики KSE основной причиной этого называют значительное увеличение цен на газ на мировых рынках;

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в то же время интересная тенденция наблюдается по выполнению поступлений по налогу на прибыль предприятий. В сентябре план был увеличен на 4 млрд грн — до 5,3 млрд грн. Однако на самом деле, поступления от налога на прибыль оказались значительно ниже, чем этот план и составили примерно 1,5 млрд грн;

в сентябре произошел стремительный рост объема возмещения НДС до рекордного значения в 2021 году — почти 14 млрд грн. По сравнению с этим, летом объем возмещения был значительно меньше. Это может объясняться как изменением структуры поступлений по НДС , так и тем фактом, что, возможно, летом возмещение происходило с определенной задержкой по техническим причинам;