Благодаря чему правительство в очередной раз перевыполнило план по поступлениям в госбюджет

Несмотря на то, что в сентябре Министерство финансов Украины увеличило месячный план доходов по общему плану на 10 млрд грн, за месяц в очередной раз произошло перевыполнение плана по поступлениям в государственный бюджет на 2021 год.
Об этом рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарья Марчак.
«Если первоначальный план составлял 72,4 млрд грн, то в течение месяца он был увеличен до 82,5 млрд. И даже несмотря на это, план был перевыполнен», — отметила эксперт.
Вследствие каких налогов произошло перевыполнение:
Читайте также: В Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 801 13
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимума9 ч. назад - 1245 8
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 4083 3
В Украине анонсировали первые тендеры по 5G5 ч. назад - 234 2
Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации10 ч. назад - 2972 2
Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации10 ч. назад - 2972 2
Лопнул «биржевой пузырь»: почему цены на газ в Европе резко обвалились3 ч. назад - 2185 1
Рынок труда в сентябре: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии12 ч. назад - 1878
В Украине заработали новые правила раскрытия банковской тайны9 ч. назад - 1689
Tata представила яркий молодежный кроссовер за $7500 (фото)14 ч. назад - 1378
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2484 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 655 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2041 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1543 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1302 5