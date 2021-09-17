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Можно ли работать на фрилансе по трудовому договору

Можно ли работать на фрилансе по трудовому договору

В законодательстве о труде такие понятия, как «фриланс» и «фрилансер», не прописаны.

В одном из давних писем Минтруда определяет фрилансера так: свободный работник (самозанятое лицо); внештатный работник, который выполняет разовый заказ или временную работу без зачисления в штат, то есть без трудового договора, пишет «Бізнес-Схід».

Как оформиться:

  • фрилансер — самозанятое лицо. Самозанятым можно быть в статусе ФЛП или независимого профессионала;
  • предприниматель. На выбор предпринимателя две системы налогообложения: общая и упрощенная;
  • на общей системе: надо платить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ с чистого дохода (доходы минус расходы, связанные с деятельностью).

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Как поясняют эксперты, если человек работает без договора, доход не показывает, налоги не платит, а деньги получает на карточку физлица, то могут возникнуть проблемы с налоговой.

Можно ли работать на фрилансе по трудовому договору

«Собственно суть фриланса в том, что человек не связан трудовыми отношениями, и даже если вы будете работать дистанционно по трудовому договору, это уже не фриланс. Но если вас устраивает формат работы удаленно по трудовому договору — это не запрещено, хотя в КЗоТ не прописан алгоритм такой работы», — говорят в «Бізнес-Схід».

В Украине законодательство о труде устарело, и под такой формат работы попадают «надомники».

Кто эти люди: лица, заключившие с предприятием трудовой договор для выполнения работы на дому из материалов и с использованием орудий и средств труда, выделяемых работодателем/приобретаемых за его счет, а также из собственных материалов и с использованием личных механизмов и инструментов с разрешения руководства.

В трудовом договоре должно быть указано: наименование работодателя; адрес рабочего места; конкретные условия труда и методы вычисления результатов работы; перечень и виды работ; в каком порядке сотрудник будет получать задания и отчитываться о проделанной работе; условия оплаты; срок действия договора, если это срочный договор — должна быть прописана конечная дата, а в бессрочном — только дата начала работы; адрес рабочего места надомника по месту его проживания и другая информация.

В трудовом договоре можно предусмотреть, что работник будет использовать собственное оборудование/технику/инструменты, а работодатель компенсирует их износ и амортизацию и другие расходы, связанные с выполнением работы на дому: плату за электроэнергию, водоснабжение и тому подобное.

Задача работодателя — утвердить порядок, нормы и условия такого возмещения.

Как проходит оформление на работу: сотрудник пишет заявление, работодатель издает приказ и подает уведомление в ГНС.

Должность надомника должна быть прописана в штатном расписании, платить ему надо так же, как и обычному работнику, — ставка, премии, больничные и отпускные.

Налоги с зарплаты удерживает и платит работодатель — 18% НДФЛ, 1,5% ВС и начисляет ЕСВ 22%.

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По материалам Finance.UA
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