В Киеве запустили интерактивную карту застройки города

Проект городских исследований ЛУН Місто презентовал интерактивную карту возраста жилой многоэтажной застройки Киева.
Как отмечают создатели проекта, сервис показывает и как развивался Киев (на карте можно отследить интенсивный прирост количества нового жилья в 1970-х и 1980-х годах), так и будущее столицы — как город вырастет в ближайшие годы.
Читайте также: Сколько новостроек и в каких районах Киева появилось в этом году
Сейчас, по данным ЛУН, в Киеве 170 новостроек на разных стадиях строительства. Для того чтобы понять, много это или мало, специалисты решили показать, как строился город. На карте изображены жилые многоэтажные дома, которые сохранились до наших дней начиная с первой половины 19 века.
В Украине не существует единого официального реестра возраста домов. Поэтому для создания карты специалистам пришлось объединить данные из всех проектов компании. В частности портала Flatfy, для которого в течение последних лет сфотографировали каждый дом города.
Изображение: ЛУН
Интерактивная карта позволяет посмотреть, как развивался Киев. Например, отследить интенсивный прирост количества нового жилья в 1970-х и 1980-х годах (красный цвет). Кроме того сервис также показывает будущее столицы – как город вырастет в ближайшие годы (светло-желтым цветом на карте отмечены запланированные на ближайшие 5 лет новостройки).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио СвободаВчера, 14:32 - 1396 32
Тарифы на тепло в Украине при цене на газ в Европе выше $1000 - мнение экспертаВчера, 20:02 - 1290 8
С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификацииВчера, 13:01 - 19871 8
В Украине установили требования к качеству мобильного интернетаВчера, 14:15 - 725 3
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласия4 ч. назад - 3143 2
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласия4 ч. назад - 3143 2
Норвегия введет 25% налог на электромобилиВчера, 23:06 - 2850 2
Октябрьский топ предложений: подборка вакансий с зарплатой от 30 тыс. до 80 тыс. грнВчера, 17:06 - 2289
iPhone 13 стал доступен для заказа в Украине - официальные цены (фото)Вчера, 19:03 - 1627 1
Тарифы на тепло в Украине при цене на газ в Европе выше $1000 - мнение экспертаВчера, 20:02 - 1290 8
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2605 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 693 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2125 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1610 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1356 5