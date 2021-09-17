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В Киеве запустили интерактивную карту застройки города

В Киеве запустили интерактивную карту застройки города

Проект городских исследований ЛУН Місто презентовал интерактивную карту возраста жилой многоэтажной застройки Киева.

Как отмечают создатели проекта, сервис показывает и как развивался Киев (на карте можно отследить интенсивный прирост количества нового жилья в 1970-х и 1980-х годах), так и будущее столицы — как город вырастет в ближайшие годы.

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Сейчас, по данным ЛУН, в Киеве 170 новостроек на разных стадиях строительства. Для того чтобы понять, много это или мало, специалисты решили показать, как строился город. На карте изображены жилые многоэтажные дома, которые сохранились до наших дней начиная с первой половины 19 века.

В Украине не существует единого официального реестра возраста домов. Поэтому для создания карты специалистам пришлось объединить данные из всех проектов компании. В частности портала Flatfy, для которого в течение последних лет сфотографировали каждый дом города.


Изображение: ЛУН

Интерактивная карта позволяет посмотреть, как развивался Киев. Например, отследить интенсивный прирост количества нового жилья в 1970-х и 1980-х годах (красный цвет). Кроме того сервис также показывает будущее столицы – как город вырастет в ближайшие годы (светло-желтым цветом на карте отмечены запланированные на ближайшие 5 лет новостройки).

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По материалам Ain.Ua
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