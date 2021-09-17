Сколько новостроек и в каких районах Киева появилось в этом году

Finance.uа как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал у аналитического отдела компании City One Development о рынке новостроек в столице за три квартала 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, карантин и объявления локдаунов в значительной степени уменьшили свое влияние на рынок жилой недвижимости, передает СтройОбзор.

Структура рынка с начала 2021-го почти не изменилась. На первичном рынке Киева представлено 188 объектов. Больше 40% из них позиционируется в классе «комфорт». Треть — бизнес-класс. Менее 10% — «премиум», «элит». Когда-то наиболее емкий класс — «эконом» сегодня занимает всего 15% рынка и продолжает сокращаться.

В третьем квартале продажи начались в девяти новых ЖК. Заявленный к строительству объем — более 5 тыс. квартир.

Новые проекты по классам:

эконом – 2 проекта, 1567 квартир;

комфорт – 2 проекта, 856 квартир;

бизнес – 5 проектов, 2731 квартир.

Новые проекты по районам столицы: Голосеевский – 1, Деснянский – 1, Оболонь – 1, Печерский – 1, Подольский – 1, Соломенский – 1, Шевченковский – 3.

Ранее сообщалось, в 2022 году в Украине поднимется налог на недвижимость, и украинцы заплатят на 21% больше налогов на жилье, чем в 2021. В 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 квадратов вырастет с 2 832 грн до 3 600 грн. При этом размер налога рассчитывается исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который платится налог – за каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 грн, а в – 2022-м уже 90 грн.

Справка Finance.ua:

риелторы начали фиксировать повышение спроса на квартиры в домах советской застройки. Причем покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и по другим регионам. Но в приоритете крупные города.

на сегодняшний день более 70% спроса на вторичном рынке приходится именно на малогабаритные квартиры советской типовой застройки.

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