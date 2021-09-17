С начала года украинцы приобрели у ПриватБанка ОВГЗ на 2 млрд грн: 65% через Приват24

С начала 2021 года украинцы приобрели через ПриватБанк ОВГЗ на сумму более 2 млрд грн. Как сообщили Finance.ua в банке, из них почти 1,3 млрд грн, или 65% – онлайн через Приват24.
Количество клиентов, которые инвестировали свои деньги в гособлигации, составило более 2 500 человек.
В этом году наибольшим спросом у физлиц пользуются годовые и полуторагодовые гривневые ОВГЗ, а также двухлетние облигации в долларах США.
Наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через 5−6 лет. Средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 в 2021 году составляет 435 тыс. грн. При этом 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует денежные средства в ценные бумаги Министерства финансов.
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