С начала года украинцы приобрели у ПриватБанка ОВГЗ на 2 млрд грн: 65% через Приват24

С начала 2021 года украинцы приобрели через ПриватБанк ОВГЗ на сумму более 2 млрд грн. Как сообщили Finance.ua в банке, из них почти 1,3 млрд грн, или 65% – онлайн через Приват24.

Количество клиентов, которые инвестировали свои деньги в гособлигации, составило более 2 500 человек.

В этом году наибольшим спросом у физлиц пользуются годовые и полуторагодовые гривневые ОВГЗ, а также двухлетние облигации в долларах США.

Наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через 5−6 лет. Средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 в 2021 году составляет 435 тыс. грн. При этом 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует денежные средства в ценные бумаги Министерства финансов.

Справка Finance.ua

в марте прошлого года ПриватБанк расширил перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность физлицам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа в режиме online в веб-версии Приват24.