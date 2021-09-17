Новые правила в маршрутках Киева: перевозчики не хотят отказываться от старых договоров

Четверо столичных перевозчиков подали иск против Департамента транспортной инфраструктуры КГГА с просьбой запретить проводить проверки выполнения условий договоров и расторгать соглашения в случае выявления существенных нарушений. Об этом в Telegram сообщил зампредседателя горадминистрации Константин Усов.

По его словам, в Хозсуд Киева обратились компании «Парк», «АВЕН — Эзэр», «Радонь» и «Ярославь — авто», которые владеют 458 автобусами и обслуживают 55 маршрутов. Указанные перевозчики покрывают 31% подвижного состава на рынке пассажирских перевозок в Киеве.

«Адептов хаоса на городских автобусных маршрутах Киева никак не отпустит старая реальность… Все эти перевозчики работают по старым договорам и отказываются подписывать дополнительные соглашения, в которых содержатся новые условия города», — отметил зампредседателя горадминистрации.

Напомним, с 17 сентября в Киеве инспекторы начали проводить проверки, в том числе контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок.

Ранее перевозчики подписали с КГГА договоры на новых условиях. В частности, установлен предельный температурный режим, обязательное наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри транспорта.