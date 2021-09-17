0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Новые правила в маршрутках Киева: перевозчики не хотят отказываться от старых договоров

Новые правила в маршрутках Киева: перевозчики не хотят отказываться от старых договоров

Четверо столичных перевозчиков подали иск против Департамента транспортной инфраструктуры КГГА с просьбой запретить проводить проверки выполнения условий договоров и расторгать соглашения в случае выявления существенных нарушений. Об этом в Telegram сообщил зампредседателя горадминистрации Константин Усов.

По его словам, в Хозсуд Киева обратились компании «Парк», «АВЕН — Эзэр», «Радонь» и «Ярославь — авто», которые владеют 458 автобусами и обслуживают 55 маршрутов. Указанные перевозчики покрывают 31% подвижного состава на рынке пассажирских перевозок в Киеве.

«Адептов хаоса на городских автобусных маршрутах Киева никак не отпустит старая реальность… Все эти перевозчики работают по старым договорам и отказываются подписывать дополнительные соглашения, в которых содержатся новые условия города», — отметил зампредседателя горадминистрации.

Напомним, с 17 сентября в Киеве инспекторы начали проводить проверки, в том числе контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок.

Ранее перевозчики подписали с КГГА договоры на новых условиях. В частности, установлен предельный температурный режим, обязательное наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри транспорта.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.