По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (32,362 млн грн и 39,721 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 34), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,33−26,34 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 72,083 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
26,7777 — 57 775
26,4200 — 15 000
26,3700 — 25 000
26,3700 — 50 000
26,3500 — 50 000
26,3500 — 50 000
26,3400 — 57 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
25,7777 — 57 775
26,3600 — 15 000
26,3600 — 25 000
26,3600 — 40 000
26,3600 — 49 000
26,3600 — 49 000
26,3700 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,3575 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3535 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 634 13
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимума2 ч. назад - 562 6
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/77 ч. назад - 260 2
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3602 2
Цены на бензин и автогаз повышаются: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 19:33 - 1864 2
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 5410
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3602 2
Украинцы будут получать газ по новой схемеВчера, 15:02 - 3432
Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации4 ч. назад - 2143
Цены на бензин и автогаз повышаются: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 19:33 - 1864 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2450 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 647 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2027 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1529 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1296 5