По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (32,362 млн грн и 39,721 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 34), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,33−26,34 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 72,083 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,7777 — 57 775

26,4200 — 15 000

26,3700 — 25 000

26,3700 — 50 000

26,3500 — 50 000

26,3500 — 50 000

26,3400 — 57 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

25,7777 — 57 775

26,3600 — 15 000

26,3600 — 25 000

26,3600 — 40 000

26,3600 — 49 000

26,3600 — 49 000

26,3700 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,3575 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3535 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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