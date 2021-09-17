Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. «За» отставку проголосовали 284 нардепа.
Заседание вел народный депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев — вчера его выбрали среди кандидатур нардепов, которые не подписывали предложение об отставке Разумкова.
Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР.
Подписи начали собирать во время так называемой крупной фракции СН, продолжавшейся в Трускавце 2 — 3 октября.
4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.
5 октября нардепы проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний сроком на два дня.
Как пояснил позже нардеп Даниил Гетманцев, основанием отстранения послужило невнесение в повестку дня пленарной недели во время Согласительного совета законопроектов монобольшинства, что якобы является нарушением Регламента. После отстранения Разумкова председательствовал на пленарных заседаниях Руслан Стефанчук.
Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке
Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы «Слуги народа» Евгении Кравчук, еще накануне, 5 октября, утвердила заключениео результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, она уже передана народным депутатам.
Главным кандидатом на пост спикера парламента называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
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