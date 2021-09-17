В Украине анонсировали первые тендеры по 5G

Уже в 2022 году в Украине начнутся первые тендеры по 5G.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Huawei Digital Transformation Forum

«Мы пытаемся за короткий период оцифровать огромное количество услуг, охватить объекты социальной инфраструктуры. Наше задание — к 2023 году подключить 90 процентов населения к интернету», — заявил Михаил Федоров.

Он добавил, что скоро в Украине заработает тестовая площадка 5G.

«Более 40 стран мира тестируют или внедрили 5G, и мы тоже хотим быть впереди, мы запускаем услуги. Мы начали исследовательскую работу по 5G, надеюсь, в следующем году начнем тендеры по 5G и будет развиваться инфраструктура. Скоро открываем с партнёрами в UNIT. City тестовую площадку 5G», — отметил министр.

По его словам, в Минцифры видели много интересных примеров, как использовать 5G.

«Нам важно развивать технологию, но параллельно решать неотложные вопросы, и 4G, и цифровое неравенство. Мы приняли законопроект о телекоммуникации, скоро будет закон о регуляторе телекоммуникационных услуг», — заявил Михаил Федоров.

Он также добавил, что надеется, что в следующие 5 лет Украина совершит цифровой скачок.