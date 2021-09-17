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Верховная Рада расширила границы трех украинских городов

Верховная Рада расширила границы трех украинских городов

Украинский парламент увеличил территорию городов Сосновка (Львовская область), Ильинцы (Винницкая область) и Попасная (Луганская область). Решение было принято 6 октября постановлениями № 5491, 5489 и 4488.

Как отмечается в пояснительных записках к документам, границы городов Ильинцы и Сосновка необходимо было юридически закрепить «в соответствии с современными нуждами».

Пределы Попасной до принятия законопроекта вовсе не были установлены и юридически закреплены, что препятствовало, среди прочего, «созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий территориального развития города».

В частности, документы предусматривают увеличение территорий:

  • Сосновки — на 102,5 га с утверждением общей площади города в 300,5 га;
  • Ильинцов — на 2326 га до общей площади в 3106 га;
  • Площадь Попасной были утверждена в 2925 га. Отмечается, что установление территории города проводится за счет земель сельскохозяйственного назначения, жилой и общественной застройки, лесного фонда, земель водного фонда, земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и пр.
По материалам УБР
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